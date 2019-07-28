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28 июля, источник: РИА Новости

На Кубани судью лишили полномочий за арест тяжелобольного чиновника

СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Судья на Кубани, заключившая под стражу тяжелобольного, лишена полномочий с лишением седьмого квалификационного класса за дисциплинарный проступок, сообщает комиссия квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

По данным коллегии, 26 июля на очередном заседании было вынесено заключение по результатам проверки доводов по жалобе адвоката и сведений, изложенных в периодическом издании «Новая газета», в отношении судьи Кореновского районного суда Калиты Наталии. «За совершение дисциплинарного проступка» судья была привлечена к дисциплинарной ответственности.

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«На нее наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса», — говорится в сообщении.

В феврале в СМИ получила резонанс история с арестом подследственного бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника, больного раком. Решение о том, чтобы находящегося в тяжелом состоянии мужчину принудительно привести в зал суда на очередное заседание, принимала судья Калита. Тогда, после вмешательства врачей, бывший глава Кореновского района не был заключен под стражу, а был отправлен в больницу.

По данным коллегии, в марте 2018 года комиссия уже рассматривала информацию о недостойном поведении судьи, поступившую от заместителя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю. Оказалось, что судья рассматривала уголовное дело в отношении бывшего мужа, а следователь заявлял, что получал от нее угрозы по телефону. Тогда было принято решение о досрочном прекращении полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса. Однако, в июне дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ его отменила. При этом за год до этого, в марте 2017 года, судья также уже наказывалась аналогичным образом.

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