В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.
«Ведутся работы по сооружению заградительных дамб в местах потенциального выхода воды из Зеи на территорию города. По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному амурским Гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдёт к отметке «неблагоприятные явления» с последующим переходом к 1 августа на отметку «опасные явления», — говорится в сообщении.
Мэр Благовещенска Валентина Калита поручила обследовать наиболее опасные участки города: выходы к реке в районе улиц Амурская, 1 и Октябрьская, 1.
Уточняется, что на Амурской, 1 возведением дамбы занимались более 70 человек, в том числе спасатели из Хабаровска, было задействовано 10 единиц техники.
«С сегодняшнего дня приступят к работам на Октябрьской, 1. Здесь также будет возведена заградительная дамба», — сообщает администрация.
На постоянном контроле городских властей остается Первомайский парк Благовещенска, который сильно пострадал во время крупномасштабного паводка в 2013 году.