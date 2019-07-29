Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество

Экс-главу департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова признали виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление. Военный суд приговорил его к 4,5 года тюрьмы и штрафу в размере 250 тыс. руб.

Источник: Reuters

Следователи установили, что в 2017 году Горбатов, занимая пост старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», вымогал деньги у владельцев ломбардов, угрожая им проверками ФСБ. В частности, осужденный получил от одного из владельцев ломбарда $100 тыс. Также было «взято в залог» несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet на общую сумму более $1 млн.

Горбатов стал вторым из известных чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году за требование взятки был осужден руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента Михаил Воронин.

Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
20 июляИсточники: уволилась начальница «банковского» отдела ГСУ МВД по Москве
15 июляРаскрыты подробности увольнения командира «Альфы» ФСБ
11 июляВалерий Мирошников покинул пределы АСВ
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Читайте также
 Как и зачем Владимир Путин уходил на дно
Подан первый иск к Utair. Ждет ли компанию банкротство?
Стали известны подробности нападения на Месси
В Туркмении начались задержания из-за слухов о смерти президента
Ребята из «Альфы»: как работает элитный спецназ ФСБ России
Жару не возвращать: москвичи рассказали о плюсах холодного лета
Мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления о налогах
Китайские СМИ назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Юлия Меньшова отмечает 50-летие Популярную актрису, телеведущую и лауреатку премии «ТЭФИ» с юбилеем поздравит «Первый канал»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
«С кем-то из детей мне не нравится работать»: рассказ воспитательницы С какими детьми труднее всего работать и что считать педагогическим успехом
Леди
Меньшова в день своего 50-летия показала, как будет выглядеть в старости Актриса отметила юбилей.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь