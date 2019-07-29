Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество

10:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Следователи установили, что в 2017 году Горбатов, занимая пост старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», вымогал деньги у владельцев ломбардов, угрожая им проверками ФСБ. В частности, осужденный получил от одного из владельцев ломбарда $100 тыс. Также было «взято в залог» несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet на общую сумму более $1 млн.
Горбатов стал вторым из известных чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году за требование взятки был осужден руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента Михаил Воронин.