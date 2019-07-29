Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся» и зоны охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.
Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее.
Александр Усс губернатор Красноярского края
Такой подход, по его словам, применим к лесным пожарам в зоне контроля. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», — заявил чиновник. Губернатор также рассказал, что можно было бы забросить в зону контроля, где бушуют пожары, тысячи десантников для борьбы с огнем, но это подвергло бы их серьезному риску.
Усс также подчеркнул, что площади пожаров в зоне контроля на территории региона в 2019 г. сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, никакой опасности для жизней людей нет. Губернатор объяснил высокий уровень задымления в Красноярске неблагоприятными условиями погоды — северным ветром. Он также добавил, что в ближайшие год-два нужно будет поменять отношение к борьбе с пожарами в лесах, поскольку поблизости разворачивается производственная активность и огонь может повредить вышкам нефтяников.
Менее месяца назад Усс инспектировал город Канск, который пострадал от паводка. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса, есть ли у властей план на случай, если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» — ответил ей глава региона. Позже Усс лично позвонил Заморозовой, чтобы извиниться за это высказывание.
Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 млн гектаров, наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Лесопожарного центра Красноярска, за последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла до 986 000 гектаров. Во многих городах Сибири люди жалуются на задымление и смог, отмечают негативное влияние качества воздуха на здоровье.