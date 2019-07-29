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13:55 (мск), источник: Ведомости

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров. Соответствующий вопрос ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

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По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся» и зоны охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.

Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее.
Александр Усс ​​​​​​​
губернатор Красноярского края
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Такой подход, по его словам, применим к лесным пожарам в зоне контроля. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», — заявил чиновник. Губернатор также рассказал, что можно было бы забросить в зону контроля, где бушуют пожары, тысячи десантников для борьбы с огнем, но это подвергло бы их серьезному риску.

Усс также подчеркнул, что площади пожаров в зоне контроля на территории региона в 2019 г. сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, никакой опасности для жизней людей нет. Губернатор объяснил высокий уровень задымления в Красноярске неблагоприятными условиями погоды — северным ветром. Он также добавил, что в ближайшие год-два нужно будет поменять отношение к борьбе с пожарами в лесах, поскольку поблизости разворачивается производственная активность и огонь может повредить вышкам нефтяников.

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Менее месяца назад Усс инспектировал город Канск, который пострадал от паводка. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса, есть ли у властей план на случай, если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» — ответил ей глава региона. Позже Усс лично позвонил Заморозовой, чтобы извиниться за это высказывание.

Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 млн гектаров, наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Лесопожарного центра Красноярска, за последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла до 986 000 гектаров. Во многих городах Сибири люди жалуются на задымление и смог, отмечают негативное влияние качества воздуха на здоровье.

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