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15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.

Источник: AP 2019

По информации издания, 15 июня бойцы с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» выдвинулись на место подрыва автомобиля и подверглись минометному обстрелу. В Сирии они охраняли объекты российского АО «Стройтрансгаз», пишет газета.

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Журналистам «Новой» удалось выяснить имена двоих из них и выйти на их родственников в России: один из убитых родился в Перми, другой родом из Хакасии. Оба с 2014 года воевали на стороне непризнанной Луганской народной республики, а затем работали на так называемую ЧВК Вагнера.

Родственники одного из погибших рассказали, что его тело привезли из Сирии в цинковом гробу со справкой о смерти на арабском языке и ее переводом на русский с печатью «войсковой части полевая почта 23944». Этот адрес, согласно открытым источникам, связан с группировкой Вооруженных сил России в Сирии.

О ЧВК «Щит» СМИ впервые сообщили в 2018 году. Достоверно неизвестно, кто стоит за этой организацией, соотнести с ней какое-либо юридическое лицо журналистам также не удалось. По разным данным, ее бойцам платят от 120 до 180 тысяч рублей в месяц. Группировка якобы занимается в основном охраной предприятий и, в отличие от ЧВК Вагнера, не располагает тяжелой боевой техникой.

Считается, что ЧВК Вагнера связана с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, официально эта информация не подтверждена. По некоторым данным, предприниматель предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки.

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