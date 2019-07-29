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21:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В МЧС ответили назвавшему бессмысленной борьбу с лесными пожарами губернатору

Тушение лесных пожаров в Сибири не бессмысленно, так как в дыму оказались населенные пункты. Об этом заявил заместитель главы МЧС Александр Чуприян, передает «Московский комсомолец».

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Чуприян отметил, что тушить пожары всегда убыточно, однако в сложившейся ситуации экономические соображения отходят на второй план. Он также добавил, что силы для тушения пожаров будут увеличены.

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Дым от лесных пожаров накрыл 15 населенных пунктов Иркутской области

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение лесных пожаров бессмысленным, так как это «обычное природное явление». По его словам, отправлять десантников для борьбы с огнем нет надобности, поскольку это может подвергнуть их риску.

По данным Авиалесохраны, по состоянию на 00:00 28 июля на территории России действовали 126 лесных пожаров на площади свыше 89 тысяч гектаров. За сутки было ликвидировано 46 пожаров на площади 834 гектара.

Позднее площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров, всего в регионах округа действует 232 очага возгорания. Наиболее сложная обстановка отмечена в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В пятикилометровой зоне находится 3 населенных пункта, угрозы населению нет.

Дым от горящих лесов в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области.

Следите за развитием темы Лесные пожары в Сибири. Главное
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