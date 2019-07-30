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07:28 (мск), источник: РИА Новости

ФАС выявила нарушения при закупке палаток для лагеря в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. При закупке палаток для лагеря на базе туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае был нарушен федеральный закон о конкуренции, сообщается на сайте краевого управления ФАС.

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Как уточняется, при проверке служба обнаружила в документах признаки заключения антиконкурентного соглашения между заказчиком и организациями, участвующими в аукционе на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы палаточного лагеря участников всероссийского молодежного образовательного форума «Амур».

Возбуждено дело против правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», ООО «Экстрим Сервис» и ООО «Флагман».

Трагедия в лагере «Холдоми»

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей, еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

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Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

СК возбудил уголовное дело. Арестованы Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю, Виталий Бурлаков, руководитель фирмы, владеющей лагерем, и директор «Холдоми» Максим Кузнецов.

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