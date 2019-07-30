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10:02 (мск), источник: Daily Storm

Предполагаемый организатор теракта 9/11 даст показания против Саудовской Аравии

Пакистанец Халид Шейх Мохаммед готов пойти на сделку при условии, что власти США не станут требовать для него смертной казни.

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Подозреваемый правительством США в организации теракта 11 сентября гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, содержащийся в тюрьме Гуантанамо, готов дать показания против властей Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы суда. Пакистанец выступит на стороне родственников жертв террористических атак в их иске к Эр-Рияду в том случае, если американская прокуратура не будет добиваться для него смертной казни.

Мохаммед направил письмо в Федеральный суд Манхэттена, где рассматривается коллективный иск родственников жертв теракта 11 сентября, пишет Wall Street Journal со ссылкой на его защитника. По данным издания, пакистанец не согласился дать показания «в настоящее время».

Однако он может свидетельствовать против властей Саудовской Аравии, если будет принято решение об изменении «характера судебного преследования» и «при отсутствии потенциального смертного приговора».
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Адвокаты родственников жертв теракта в рамках судебного процесса против Эр-Рияда требовали взять показания у троих из пяти задержанных по делу об атаке 11 сентября. По их мнению, власти Саудовской Аравии финансировали террористическую организацию «Аль-Каида"*, которая взяла на себя ответственность за теракт.

Террористические акты 11 сентября 2001 года (иногда именуемые 9/11) — серия четырех координированных атак с использованием захваченных пассажирских авиалайнеров, совершенных в США членами террористической организации «Аль-Каида». В результате атак погибло более трех тысяч человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Родственники жертв терактов обвиняют власти Саудовской Аравии в поддержке террористов. Эр-Рияд отрицает свою причастность к терактам.

* «Аль-Каида» — ультрарадикальная международная террористическая организация ваххабитского направления ислама, запрещена в России.

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