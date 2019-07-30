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15:34 (мск), источник: РИА Новости

Десятки россиян погибли на отдыхе в Анталье с начала года

АНТАЛЬЯ, 30 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

Источник: РИА Новости

«Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра «Защиты» медицины катастроф при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных.

«Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — сказал Рогоза.

Он отметил, что при необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.

«Хотел бы заострить внимание на заботе о детях. Как правило, в отелях Антальи стараются обеспечить максимально удобные условия для детского отдыха: обустраиваются специальные зоны, клубы, бассейны, пляжи и другая инфраструктура. Безопасность и охрана здоровья туристов является важнейшим приоритетом. Тем не менее, настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах», — добавил Рогоза.

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