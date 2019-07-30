11:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Начальник УФСБ начал с задержания руководителя уголовного розыска
Приморского полицейского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Во Владивостоке задержан начальник управления уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю Андрей Миляев. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. В УФСБ по Приморью, сотрудники которого проводили операцию задержания, отрицают информацию о том, что при обыске в квартире полковника Миляева было найдено свыше 1 млрд руб. наличными.
В квартире и рабочем кабинете 50-летнего Андрея Миляева проведены обыски. Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи шестого следственного управления ГСУ СКР, находящегося в Хабаровске.
«Миляев задержан. Ему инкриминируется 285-я статья УК (злоупотребление должностными полномочиями.— “Ъ”). Решается вопрос избрания меры пресечения», — сказали «Ъ» в
Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн руб».
По данным следствия, Андрей Миляев в 2016 году совместно со своим знакомым предпринимателем организовал в приморском Дальнегорске пункт по приему, хранению и переработке древесины. Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс. руб. На предприятии незаконно работали граждане Китая, и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках. По информации СКР, «предприниматель передал за период с 2018 по 2019 года Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, более 5 млн. руб.
В отделе информации и общественных связей УМВД по Приморью сообщили, что в связи с задержанием Андрея Миляева проводится служебная проверка. «В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в УМВД.
Стоит отметить, что следственные действия в отношении полковника Миляева проходили в первый день работы
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Андрей Миляев возглавляет управление с 29 июля 2013 года. Карьеру он начал в декабре 1992 года с должности младшего инспектора уголовного розыска ОВД Советского района Владивостока. Работал оперуполномоченным отделения по борьбе с имущественными преступлениями, оперуполномоченным межрайонного отдела по раскрытию заказных убийств при УВД Приморского края. В 2008 году занял пост начальника
Сейчас в Приморском краевом суде слушается дело бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Приморью—начальника следственного управления Ильи Шамратова. Он обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По информации СКР, полковник Шамратов вынуждал подчиненных делиться премиями. По версии следствия, общая сумма откатов в 2013—2017 годах составила 12 млн руб. Илья Шамратов признает факт сбора средств, но утверждает, что деньги тратились на «благие цели», в частности на помощь детскому дому.
Алексей Чернышев, Владивосток