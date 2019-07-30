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14:20 (мск), источник: РИА Новости

В четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ГОРКИ, 30 июл — РИА Новости. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели в четырех регионах страны, говорится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

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Как сообщил на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года.
Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов

Кобылкин отметил, что основной причиной пожаров для сибирских регионов стал природный фактор — сухие грозы.

«Сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано. <…> Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая», — добавил глава Минприроды.

По его словам, 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесоохраны задействованы в тушении пожаров. Для недопущения распространения огня в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, еще столько же готовы направиться дополнительно.

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Губернаторы должны взять ситуацию под контроль

Председатель правительства Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы.

Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

Медведев также поручил Кобылкину вылететь на место и лично оценить ситуацию с лесными пожарами.

Глава правительства отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от стихии пока нет, но прогноз сложный.

Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов. Тем более, все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна и ситуация была очень тяжелой. И тогда нам пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ 

Он подчеркнул, что борьба с лесными пожарами требует координации и оперативных мер со стороны регионов и центра.

Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги, спасатели зафиксировали 500 очагов, их площадь увеличивается. Угрозы населенным пунктам нет, но дым распространяется и «качество жизни» в некоторых селах и городах ухудшается.

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29 июля© Ньюстюб
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