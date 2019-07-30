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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Мужчин, оставивших муляж бомбы на пути кортежа Путина, оштрафовали на тысячу рублей

Полиция составила административные протоколы в отношении двух мужчин, установивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита 9 июля в Екатеринбург.

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Протоколы составлены по факту мелкого хулиганства (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). Мужчины получили по 1 тыс. руб. штрафа, пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

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Во время своего визита в Екатеринбург Владимир Путин принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром», выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) и пообщался со студентами УрФУ.

Муляж обнаружили на улице Машинной, 46 за 15 минут до проезда президентского кортежа. В местных СМИ сообщалось, что мужчины упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой. Коробку выставили на трассу по пути в аэропорт Кольцово, ее заметили сотрудники спецроты ДПС. Предмет пытались обезвредить, после упаковали в коробку и увезли. Дорогу в этот момент не перекрывали. Видео с проверкой муляжа СВУ опубликовали на YouTube.

Задержанными оказались ранее судимые местные жители. На допросе они сообщили, что хотели проверить оперативность полицейских. «Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины», — сообщал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

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