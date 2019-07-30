17:07 (мск), источник: ТАСС
СК возбудил дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в Москве
Ведомство даст оценку действиям организаторов, участников и других лиц, призывавших к массовыми беспорядкам.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
«На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30 июля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ (“Массовые беспорядки”). Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них», — сообщила Иванова.
Это уже четвертое уголовное дело, возбужденное по факту акции 27 июля в Москве. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Как сообщила Иванова, следствие также проводит ряд доследственных проверок по фактам применения участниками акции насилия в отношении полицейских и сотрудников Росгвардии.
В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на Садовом кольце. Санкция статьи 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что возбуждены три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По словам источника, одно из них возбуждено по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии. Поводом к возбуждению второго дела стал бросок фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих. Третье уголовное дело было возбуждено в отношении Евгения Коваленко, который в ходе несанкционированной акции бросил в спецназовца мусорный бак. Мещанский суд Москвы арестовал его до 27 сентября.
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает преднамеренной провокацией прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.