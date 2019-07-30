Генерал ФСБ передал следствию полученные от арестованного внука 1,3 млн рублей

В суде рассматривалась апелляция на арест Карелина-младшего, работающего в управлении «К» спецслужбы. Суд ее отклонил.
Адвокат подсудимого Максим Слюсаренко заявил, что Александр Карелин признал вину. По его словам, Карелин-младший работал в организационно-аналитическом подразделении и не был оперативником.
Защитник утверждает, что майор сначала не понял, что участвует в разбое, а не в законном оперативном мероприятии, пишет издание.
Юрист заявил изданию, что после налета его доверителю досталось 2 млн рублей. Родственники обвиняемого сейчас пытаются возместить оставшиеся 700 000 рублей потерпевшему. По версии следствия, основная часть средств находится у объявленного в розыск гражданского лица, которое не называется в материалах дела. Адвокат заявил РБК, что не знает имени этого человека. Между тем, ранее источники издания отмечали, что речь идет о предпринимателе Борисе Караматове, якобы выступавшем посредником между владельцем денег и банком.
В начале июля сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» задержали в Москве. Следствие установило, что они напали на безработного Александра Юмаранова, собиравшегося обменять в банке 136 млн рублей на доллары. Сотрудники СК полагают, что оперативники отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий».
Помимо Карелина, обвиняемыми по делу проходят семь человек. Свою вину по этому делу полностью или частично ранее признали Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев, Роман Оболенский и Артур Власов. Еще один фигурант дела Дмитрий Чиквин свою вину признать отказался.