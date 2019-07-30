Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа уменьшающая мозг профессияУченые определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
18:19 (мск), источник: Forbes

Генерал ФСБ передал следствию полученные от арестованного внука 1,3 млн рублей

Генерал ФСБ Валентин Карелин передал следствию и оперативникам 1,3 млн рублей наличными. Деньги он получил от своего внука Александра Карелина, который вместе с другими сотрудниками спецслужбы, обвиняется в разбое при налете на банк «Металлург», пишет РБК со ссылкой на материалы дела, оглашенные на заседании в Московском окружном военном суде.

Источник: РИА "Новости"

В суде рассматривалась апелляция на арест Карелина-младшего, работающего в управлении «К» спецслужбы. Суд ее отклонил.

Адвокат подсудимого Максим Слюсаренко заявил, что Александр Карелин признал вину. По его словам, Карелин-младший работал в организационно-аналитическом подразделении и не был оперативником.

Защитник утверждает, что майор сначала не понял, что участвует в разбое, а не в законном оперативном мероприятии, пишет издание.
Новость
Офицеры ФСБ попались на разбое

Юрист заявил изданию, что после налета его доверителю досталось 2 млн рублей. Родственники обвиняемого сейчас пытаются возместить оставшиеся 700 000 рублей потерпевшему. По версии следствия, основная часть средств находится у объявленного в розыск гражданского лица, которое не называется в материалах дела. Адвокат заявил РБК, что не знает имени этого человека. Между тем, ранее источники издания отмечали, что речь идет о предпринимателе Борисе Караматове, якобы выступавшем посредником между владельцем денег и банком.

В начале июля сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» задержали в Москве. Следствие установило, что они напали на безработного Александра Юмаранова, собиравшегося обменять в банке 136 млн рублей на доллары. Сотрудники СК полагают, что оперативники отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий».

Помимо Карелина, обвиняемыми по делу проходят семь человек. Свою вину по этому делу полностью или частично ранее признали Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев, Роман Оболенский и Артур Власов. Еще один фигурант дела Дмитрий Чиквин свою вину признать отказался.

Клара Минак

Читайте также
В Москве за хищение задержаны сотрудники силовых структур
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июля© Ньюстюб
 Самые успешные блогеры России — 2019. Рейтинг Forbes
Потомок Романовых, обидевший Путина: кто стал новым премьером Великобритании
Шумахер делает успехи в своем выздоровлении и смотрит «Ф-1»
У королевы Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
В Торжке сняли уложенный к приезду патриарха Кирилла асфальт
Сквозь стену на границе США и Мексики построили розовые качели
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Десятки россиян погибли на отдыхе в Анталье с начала года
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
Красивые «цветочные» имена для девочек Цветы ассоциируются с праздником, легкостью, красотой, теплым весенне-летним сезоном
Леди
Сорочки и корсеты: как их носят звезды и нужно ли это нам Вдохновляемся примером селебрити!
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь