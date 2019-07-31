Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО

Гоголев — главный обвиняемый по этому делу. По данным следствия, девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме на 1491 квадратных метров. Ему грозит до 15 лет колонии и штраф до 70-кратной суммы взятки. На время расследования чиновник отстранен от обязанностей.
Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой предъявлено обвинение как посредникам. Изначально и Гоголев, и Карамзин были арестованы, но накануне Якутский городской суд перевел последнего под домашний арест. Самсонова же под домашним арестом изначально.
В тот же день, по данным пресс-службы, из СИЗО под домашний арест перевели и заммэра Якутска. «Изменить в отношении обвиняемого Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест … по 5 ноября включительно», — следует из постановления.
Что касается Самсоновой, следствие требовало заключить ее в СИЗО, так как она «нарушила запрет на использование телефонной связи, осуществляя … переговоры по поводу банковского платежа, строительного мусора, доставки посылки, разговоры с адвокатом, обучения ребенка в школе».
Сама обвиняемая подтвердила, что говорила по телефону, но, по ее словам, это было связано с «неотложной необходимостью».
«В этой связи суд отказал в изменении меры пресечения на заключение под стражу, считая выявленные нарушения недостаточными для немедленного изменения меры пресечения», — рассказали в пресс-службе.