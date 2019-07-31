Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
11:33 (мск), источник: РИА Новости

Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке в 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.

Источник: Окружная администрация г. Якутска

Гоголев — главный обвиняемый по этому делу. По данным следствия, девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме на 1491 квадратных метров. Ему грозит до 15 лет колонии и штраф до 70-кратной суммы взятки. На время расследования чиновник отстранен от обязанностей.

Новость
Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество

Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой предъявлено обвинение как посредникам. Изначально и Гоголев, и Карамзин были арестованы, но накануне Якутский городской суд перевел последнего под домашний арест. Самсонова же под домашним арестом изначально.

В тот же день, по данным пресс-службы, из СИЗО под домашний арест перевели и заммэра Якутска. «Изменить в отношении обвиняемого Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест … по 5 ноября включительно», — следует из постановления.

Что касается Самсоновой, следствие требовало заключить ее в СИЗО, так как она «нарушила запрет на использование телефонной связи, осуществляя … переговоры по поводу банковского платежа, строительного мусора, доставки посылки, разговоры с адвокатом, обучения ребенка в школе».

Сама обвиняемая подтвердила, что говорила по телефону, но, по ее словам, это было связано с «неотложной необходимостью».

«В этой связи суд отказал в изменении меры пресечения на заключение под стражу, считая выявленные нарушения недостаточными для немедленного изменения меры пресечения», — рассказали в пресс-службе.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
 Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Иркутский губернатор ответил на заявления о «втором Чернобыле»
Август в России начнется с холода и дождей
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
На краю Земли: где испытывали самые мощные водородные бомбы
Слитки для народа. Россиянам предложат золото вместо долларов
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Худшие папы в мире животных Они отбирают еду у своих детей, игнорируя воспитание потомства. Рассказываем о самых плохих отцах в мире животных
Леди
Молодой возлюбленный Ани Лорак показал нежный поцелуй с певицей Пара перестала скрывать роман.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь