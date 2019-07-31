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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил военным подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин после доклада главы МЧС Евгения Зиничева поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство отправит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.

Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Эти же летчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.

Кроме того, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения главы государства.

Лесные пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

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Как заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

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14:58 (мск)© Ньюстюб
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