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17:50 (мск), источник: Forbes

«Все под колпаком»: журналисты описали схему «крышевания» банкиров сотрудниками ФСБ

Силовики из ФСБ получали до 0,2% от средств, обналичиваемых «крышуемыми» банками, а за денежными проводками следил специальный сотрудник, которого банк по просьбе чекистов нанимал на высокую должность и на большую зарплату. Об этом The Bell и «Проект» пишут в совместном расследовании.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для расследования стал арест полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его сослуживцев, у которых при обысках нашли 12 млрд рублей. До ареста Черкалин возглавлял банковский отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Это управление авторы расследования называют «едва ли не самым влиятельным подразделением спецслужбы». Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере и участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета Федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.

Подкрышники из отставных чекистов

У управления «К» было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от обналиченных средств (0,1−0,2% от суммы операции) и фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, пишут The Bell и «Проект» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

В первом случае в банк из ФСБ командировали так называемого подкрышника — как правило, офицера в отставке, утверждается в расследовании. Чаще всего ему давали должность главы службы экономической безопасности банка, рассказал источник: это позволяло держать все денежные потоки под колпаком.
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Такого подкрышника в 2014 году позвали совладельцы финансовой группы «Лайф» в свой опорный банк — Пробизнесбанк, утверждается в расследовании. Авторы ссылаются на показания одного из бывших совладельцев группы Александра Железняка, сделанные в рамках разбирательств, которые совладельцы «Лайфа» ведут в Европе и США. В России они заочно арестованы и объявлены в международный розыск по делу о хищениях из Пробизнесбанка.

Железняк рассказал, что сам обратился с такой просьбой к возглавлявшему на тот момент управление «К» Виктору Воронину. Изначально ему в ответ предложили за сотрудничество «уступить крупную долю в группе “Лайф” коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры», утверждается в расследовании. Совладельцы «Лайфа» делиться долей не захотели, и тогда им предложили другие условия сотрудничества: назначить вице-президентом Пробизнесбанка отставного офицера ФСБ и дать ему оклад в $120 000 в год, отдельный кабинет, машину с водителем и ассистента, рассказывал Железняк в показаниях.

Из них следует, что такое предложение ему озвучивал Черкалин на встрече в кафе, на которую офицер ФСБ приехал «на дорогой машине класса люкс с водителем, на руке у него были часы Rolex».
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На ФСБ нашлось УСБ

В 2015 году ЦБ отозвал лицензию и у Пробизнесбанка. Проверка выявила крупномасштабные операции по выводу активов с ущербом в десятки миллиардов рублей, заявлял регулятор.

Подкрышник был и в Кредитимпэксбанке, следует из расследования. В середине 2000-х этот банк занимал существенную долю обнального рынка, утверждает близкий к ФСБ источник The Bell и «Проекта». По его словам, службу безопасности в Кредитимпэксбанке возглавлял вышедший в резерв сотрудник управления «К», который работал за 0,2−3% от всех операций. «Несколько раз к Кредитимпэксбанку возникали вопросы у ЦБ, но банковский отдел ФСБ успешно его прикрывал», — утверждают авторы расследования.

К отзыву лицензии в 2014 году дыра в банке оценивалась в 229 млн рублей, а объем сомнительных операций за предшествующий отзыву год — в 13,5 млрд рублей.

«Ребята коммерческие»

Полковник ФСБ Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков», утверждается в расследовании. Один из крупных российских банкиров описывает его так: «Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение».

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Черкалин был хорошо знаком с бывшим замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым, следует из рассказов Железняка и еще одного банкира. Мирошникова публично обвинял в вымогательстве опальный банкир Сергей Пугачев. Сам Мирошников обвинения Пугачева отвергал. Сразу после задержания Черкалина он покинул Россию и больше не возвращался. Уже после этого АСВ объявило о его отставке, не указав причин.

«Офицер-миллиардер»

Полковника Черкалина и двух его бывших коллег — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — задержали в конце апреля сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. Во время обысков у них обнаружили 12 млрд рублей в виде наличных денег и драгоценностей. Это абсолютный рекорд изъятого среди российских госслужащих, обвиненных в коррупции, говорится в расследовании. «Коммерсантъ» называл Черкалина «офицером-миллиардером».

Средства, скорее всего, «аккумулировали, чтобы вывести за границу или продать», предположил бывший сослуживец силовиков:

Кто-то внутри службы знал, что готовится такой транш — это и определило время обыска.

Черкалин обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму $850 000 «за общее покровительство». Бывшие офицеры Фролов (предшественник Черкалина на посту руководителя банковского отдела) и Васильев (бывший сотрудник управления «К» ФСБ, подчиненный Фролова) обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Все они арестованы.

Размер претензий к чекистам «не соотносится ни с масштабами их деятельности, ни с найденными при обысках 12 млрд», пишут авторы расследования. Речь идет о «внутривидовой борьбе», объяснил предприниматель с «хорошими связями в силовых органах». С этой версией согласен и «крупный российский банкир, хорошо знавший и Фролова, и Черкалина». Через два года с небольшим директору ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 — это значит, что за его место уже сейчас идет жестокая борьба внутри службы, объясняет один из собеседников The Bell и «Проекта». От того, чей клан победит, будет зависеть, кто «тут будет всем владеть», считает он.

В ФСБ на запрос авторов расследования не ответили.

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Александр Пятин

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