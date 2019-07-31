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16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как лесные пожары распространились по Сибири. Карта

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза. Общая площадь лесных пожаров в России к настоящему моменту достигла 3 млн гектаров.

Источник: AFP 2019

Как сообщили в ведомстве, самолет Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе края. Тушением огня также занимаются наземные группы пожарных.

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Также в среду президент Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров министерство обороны России, сообщила пресс-служба Кремля. Позднее в минобороны сообщили, что в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России.

Министерство здравоохранения тем временем посоветовало жителям регионов, страдающих от задымления, включать кондиционеры, почаще принимать душ, не употреблять алкоголь и не есть жирную пищу. Русская служба Би-би-си показывает, как пожар распространяется по российским регионам.

Источник: Русская служба Би-би-си
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Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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