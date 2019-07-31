16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как лесные пожары распространились по Сибири. Карта
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае, сообщает
Как сообщили в ведомстве, самолет Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе края. Тушением огня также занимаются наземные группы пожарных.
Также в среду президент Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров министерство обороны России, сообщила
Министерство здравоохранения тем временем посоветовало жителям регионов, страдающих от задымления, включать кондиционеры, почаще принимать душ, не употреблять алкоголь и не есть жирную пищу. Русская служба