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21:22 (мск), источник: РИА Новости

Умер бродвейский режиссер Харольд Принс

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принц скончался в среду на 92-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя покойного.

Источник: AP 2019

По его данным, Принц скончался в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни. Представитель режиссера сообщил, что, согласно желанию Принца, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь, на котором соберутся его близкие и члены театрального сообщества, частью которого Принц являлся в течение семи десятилетий.

Харольд Принц родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке. Мировую известность ему принесли постановки бродвейских мюзиклов второй половины XX века. В числе наиболее известных постановок Принца — мюзиклы «Вестсайдская история», «Скрипач на крыше», «Суини Тодд», «Призрак Оперы», «Кабаре». Принц 21 раз получал театральную премию «Тони».

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