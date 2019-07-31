Умер бродвейский режиссер Харольд Принс

По его данным, Принц скончался в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни. Представитель режиссера сообщил, что, согласно желанию Принца, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь, на котором соберутся его близкие и члены театрального сообщества, частью которого Принц являлся в течение семи десятилетий.
Харольд Принц родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке. Мировую известность ему принесли постановки бродвейских мюзиклов второй половины XX века. В числе наиболее известных постановок Принца — мюзиклы «Вестсайдская история», «Скрипач на крыше», «Суини Тодд», «Призрак Оперы», «Кабаре». Принц 21 раз получал театральную премию «Тони».