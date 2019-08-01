10:48 (мск), источник: Интерфакс
Медведев поручил проверить, могли ли лесные пожары в Сибири устроить умышленно
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU —
Согласно поручению, проверка должна быть завершена до 1 ноября.
Также Медведев поручил полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе,
До 3 августа
Кроме того, до 30 августа Минприроды и МЧС должны передать в правительство предложения по созданию в Сибирском федеральном округе специализированного лесопожарного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.
Главам субъектов РФ рекомендовано до 15 сентября включить в региональные комиссии по ЧС представителей общественности и научных организаций.
А до конца августа Минприроды и Минобрнауки должны подготовить предложения об усилении научного и кадрового обеспечения лесной охраны.
Накануне глава российского правительства провел в Красноярске совещание о ситуации с лесными пожарами в Сибири. Так, к утру четверга он утвердил поручения его по итогам.
В настоящее время в России горит около 3 млн га леса. 147 пожаров тушат, однако еще более 300 очагов находятся в труднодоступных районах. Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области — там по состоянию на четверг огнем охвачено 66 989 га.
На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС.
В четверг к тушению лесных пожаров в Сибири по поручению президента РФ Владимира Путина присоединилась авиация Минобороны РФ.