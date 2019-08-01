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10:48 (мск), источник: Интерфакс

Медведев поручил проверить, могли ли лесные пожары в Сибири устроить умышленно

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверки того, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины, сообщили «Интерфаксу» в аппарате правительства РФ.

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Согласно поручению, проверка должна быть завершена до 1 ноября.

Также Медведев поручил полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьеру Юрию Трутневу и полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло до 20 августа представить предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами в лесах, уточнению полномочий российских субъектов в этих вопросах и их финансовому обеспечению.

До 3 августа премьер-министр поручил представить предложения о финансировании расходов МЧС, Минобороны и регионов на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства.

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Кроме того, до 30 августа Минприроды и МЧС должны передать в правительство предложения по созданию в Сибирском федеральном округе специализированного лесопожарного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.

Главам субъектов РФ рекомендовано до 15 сентября включить в региональные комиссии по ЧС представителей общественности и научных организаций.

А до конца августа Минприроды и Минобрнауки должны подготовить предложения об усилении научного и кадрового обеспечения лесной охраны.

Накануне глава российского правительства провел в Красноярске совещание о ситуации с лесными пожарами в Сибири. Так, к утру четверга он утвердил поручения его по итогам.

В настоящее время в России горит около 3 млн га леса. 147 пожаров тушат, однако еще более 300 очагов находятся в труднодоступных районах. Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области — там по состоянию на четверг огнем охвачено 66 989 га.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС.

В четверг к тушению лесных пожаров в Сибири по поручению президента РФ Владимира Путина присоединилась авиация Минобороны РФ.

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