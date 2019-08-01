09:45 (мск), источник: ТАСС
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/ — В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.
В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.
По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен «Антистихией» весной 2019 года.
«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал Абанин.
По его данным, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в этом году по всей стране. Тем не менее пожары, возникшие в Поволжье и Центральной России, были вовремя потушены.
Абанин дал неутешительный прогноз: в ближайшее время серьезных дождей над горящими лесами не будет, а небольшие осадки не смогут потушить огонь. По его словам, крупные по площади пожары «обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную обстановку не оказывает».
Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год.
По мнению Абанина, лесные пожары стали крупными