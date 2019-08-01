Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
14«Трамп, знающий латынь»
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
09:45 (мск), источник: ТАСС

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/ — В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.
Сергей Абанин
замначальника центра «Антистихия» МЧС России
Читайте также
Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары

По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен «Антистихией» весной 2019 года.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал Абанин.

По его данным, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в этом году по всей стране. Тем не менее пожары, возникшие в Поволжье и Центральной России, были вовремя потушены.

Абанин дал неутешительный прогноз: в ближайшее время серьезных дождей над горящими лесами не будет, а небольшие осадки не смогут потушить огонь. По его словам, крупные по площади пожары «обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную обстановку не оказывает».

Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год.

По мнению Абанина, лесные пожары стали крупными из-за недостаточных действий местных властей. Предупреждения и прогнозы их развития доводились до регионов. «Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования», — резюмировал Абанин.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

Смогут ли МЧС и военные потушить горящую тайгу
Во время загрузки произошла ошибка.
02:13 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Лесные пожары в Сибири. Главное
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Мы не делаем авианосцы, зато мы можем вас утопить"
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Финляндия ужесточила процедуру получения виз для россиян
США потребовали полной утилизации российских ракет 9М729
На Курилах обнаружили массовые скопления «золота драконов»
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Сколько пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК. Его приговорили к 8 суткам за то, что он… сыграл роль пьяного инспектора ГИБДД
Кино
Александрова и Табаков снимаются в «Екатерине»: фото с площадки Актриса вернулась к образу императрицы в третьем сезоне сериала «Екатерина»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Свекровь развели на деньги, а виновата оказалась я 267
Как рассказать детям что такое cекс 178
Один дома 154
влияние "плохих" детей на девочку 4.5 лет 151
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь