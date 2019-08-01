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10:33 (мск), источник: ТАСС

Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/ — Следователи в том числе проверят, как осуществлялось предупреждение и предотвращение лесных пожаров.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата СК в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, угрожающими здоровью жителей и влекущими уничтожение ресурсов страны, Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета в пожароопасные регионы», — сказала Петренко.

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В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты. Они в том числе проверят, как осуществлялось предупреждение и предотвращение лесных пожаров.

Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных органов в республиках Якутия и Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области установить все обстоятельства распространения пожаров в лесах. «Глава ведомства потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства», — сказала Петренко.

Ранее замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.
Сергей Абанин
замначальника центра «Антистихия» МЧС России

«Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования», — резюмировал Абанин.

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