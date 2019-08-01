10:51 (мск), источник: Esquire
NBC: младший сын Усамы бен Ладена, считавшийся лидером «Аль-Каиды», погиб
За информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена Госдепартамент США обещал миллион долларов.
Хамза бен Ладен, один из примерно 25 детей бывшего лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) и организатора террактов 11 сентября в
Хамза бен Ладен — младший сын Усамы бен Ладена. Он родился в 1989 году, его мать была третьей женой его отца. По информации США, после смерти Усамы Хамза стал его преемником и одним из лидеров «Аль-Каиды» — в 2010-е годы он публиковал призывы к терактам. Считается, что чуть больше года назад Хамза женился на дочери Мухаммеда Атта — одного из террористов, захватившего самолет 11 сентября 2001 года и пилотировавшего его.
Однако, как пишет The New York Times, Хамза погиб во время спецоперации с участием США еще до того, как было объявлено о награде. Ни обстоятельства предполагаемой смерти, ни место не уточняются.
Источник Reuters из числа чиновников сказал, что США скоро выступят с официальным заявлением о смерти Хамзы бен Ладена.