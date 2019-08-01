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10:51 (мск), источник: Esquire

NBC: младший сын Усамы бен Ладена, считавшийся лидером «Аль-Каиды», погиб

За информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена Госдепартамент США обещал миллион долларов.

Хамза бен Ладен, один из примерно 25 детей бывшего лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) и организатора террактов 11 сентября в Нью-Йорке Усамы бен Ладена, погиб. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, который не раскрывает.

Хамза бен Ладен — младший сын Усамы бен Ладена. Он родился в 1989 году, его мать была третьей женой его отца. По информации США, после смерти Усамы Хамза стал его преемником и одним из лидеров «Аль-Каиды» — в 2010-е годы он публиковал призывы к терактам. Считается, что чуть больше года назад Хамза женился на дочери Мухаммеда Атта — одного из террористов, захватившего самолет 11 сентября 2001 года и пилотировавшего его.

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За информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена Госдепартамент США обещал вознаграждение в 1 миллион долларов.

Однако, как пишет The New York Times, Хамза погиб во время спецоперации с участием США еще до того, как было объявлено о награде. Ни обстоятельства предполагаемой смерти, ни место не уточняются.

Источник Reuters из числа чиновников сказал, что США скоро выступят с официальным заявлением о смерти Хамзы бен Ладена.

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