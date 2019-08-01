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12:59 (мск), источник: ТАСС

МЧС напомнило, что РФ неоднократно предлагала США помощь в борьбе с природными бедствиями

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. МЧС России с 2000 года неоднократно предлагала США помощь в борьбе с природными катастрофами, а в 2005 году помогала в ликвидации последствий урагана «Катрина». Об этом сообщили журналистам в МЧС.

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«Российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами. В 2000, 2003 и 2011 году была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах — в тушении пожаров в штате Калифорния. При этом в 2005 году американская сторона приняла помощь от России при ликвидации последствий урагана “Катрина”. В США были направлены четыре самолета Ил-76, осуществлены поставки продовольствия», — сказали в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в результате пожара на севере штата Калифорния, который начался 8 ноября 2018 года, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Согласно данным калифорнийского Управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого американский лидер предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке» и отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

По данным федеральной «Авиалесоохраны» на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров — в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

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Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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