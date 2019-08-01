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13:13 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

«Российские космические системы» проводили мониторинг чрезвычайных ситуаций с 25 июля по 1 августа 2019 года.

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

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По данным госкорпорации, Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» с 25 июля по 1 августа 2019 года осуществлял мониторинг ряда чрезвычайных ситуаций и событий на территории РФ, в том числе пожары в Еврейском автономном округе, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях. Данные переданы МЧС России и опубликованы на сайте Роскосмоса.

Кроме того, по данным госкорпорации, проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области. «В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная хартия по космосу и крупным катастрофам. Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования земли участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой», — сообщили в госкорпорации.

Кроме того, Роскосмос следит за подтоплениями в Туве, Пермском крае и Иркутской области, а также за угрозой оползня в Дагестане.

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