Потушат ли власти и военные лесные пожары в Сибири? Объясняет эксперт

По его словам, все брошенные на борьбу с огнём силы МЧС, Минобороны и Минприроды работают на территории примерно 100 000 га. Тогда как площадь пожаров, которые не тушат, достигла 3 млн га (по данным «Лесавиаохраны» на 1 августа).
Куксин отметил, что сейчас главное — спасти от огня населённые пункты. Полностью остановить распространение пожаров без обильных дождей не удастся. Не исключено, что их придётся ждать до осени. В этом случае лесные пожары 2019 года могут стать самыми массовыми и катастрофическими по нанесённому ущербу.
Тушить пожары начали слишком поздно, считает эксперт.
Фактически мы своими силами создали условия для чрезвычайной ситуации и дальше героически с ней боремся, потеряв контроль благодаря собственным административным решениям.
Серьезно повлиять на площади пожаров армии не удастся, нужно было начинать тушить огонь на ранних стадиях, а теперь остаётся надеяться на дожди, — согласен Константин Кобяков, координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы WWF.
К похожему выводу пришли в МЧС. «В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — заявил представитель ведомства.
Правительство поручило МЧС, Минобороны и Минприроды усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Вместе с Минфином к 3 августа им нужно выделить регионам из резервного фонда деньги на ликвидацию огня.
Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов «как способе сокрытия незаконной заготовки древесины».
1 августа «Авиалесоохрана» сообщила, что искусственно вызывает дожди для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области.