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14:30 (мск), источник: ТАСС

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/ — Ростех поставит для этих целей специальные пиропатроны.

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Ростех поставит «Авиалесоохране» в 2019 году порядка 2,6 тыс. специальных патронов типа ПВ-26 для вызова дождя при тушении лесных пожаров, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации Сергей Абрамов.

«В прошлом году Ростех поставил Авиалесоохране» порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок — 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. «“Авиалесоохрана” планирует применить технологию и в Иркутской области — погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность», — сказал Абрамов.

Начальник «Авиалесоохраны» Виталий Акбердин подтвердил ТАСС вылет к месту скопления облачности самолета-зондировщика.
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«Сегодня зондировщик вылетел на север Иркутской области, Краснояского края, появилась перспективная облачность для применения патронов. Работа ведется, результатов пока не знаю, самолет еще в пути», — сказал начальник «Авиалесоохраны».

Акбердин не исключил, что заказ на патроны может быть увеличен, поскольку они применяются успешно.

В 2017 году госкорпорация «Ростех» объявила о создании и запуске в серийное производство средства воздействия на гидрометеорологические процессы, которое сможет вызывать осадки. Пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе, отстреливается с самолета поверх облака, после чего начинает формироваться дождевой фронт, а затем — выпадать осадки. Разработку продукта вел НИИ прикладной химии.

В настоящее время предприятия Ростеха уже производят несколько вариантов такого рода продукции: противоградовые ракеты типа «Алазань», осадковызывающие патроны типа «ПВ-26» и противолавинный комплекс «Нурис».

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