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15:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Дым от пожаров в Сибири достиг США

Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады, сообщает НАСА.

Источник: NASA

Американское космическое агентство, ссылаясь на данные, полученные научными инструментами Ozone Mapping and Profiler Suite of instruments (OMPS) спутника Suomi NPP, отмечает, что дым от пожаров распространился на Аляску (США) и на западное побережье Северной Америки, вплоть до Сиэтла (США), где, вероятно, смешался с дымом от местных лесных пожаров.

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В период с 23 по 30 июля НАСА зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых должен был, согласно расчетам, достичь США и Канады 31 июля — 1 августа. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).

В июле 2017 года сообщалось, что российские ученые из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) полагают, что во второй половине XXI века начнется заселение Сибири широколиственными лесами, сопровождающееся масштабными пожарами.

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Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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Пылающие гектары: как в России тушат лесные пожары
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02:13 (мск)© Ньюстюб
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