Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
14«Трамп, знающий латынь»
12Умер Рутгер Хауэр
17:09 (мск), источник: Ura.ru

Двухметровый питон через унитаз залез в квартиру в Перми. ВИДЕО

Двухметровый питон через канализацию попал в квартиру на улице Чернышевского в Перми. Заметившая рептилию женщина не пострадала.

Многодетная мать Ильмира Юмухаметова зашла в туалет и увидела змею на полу. Женщина закрыла дверь, отвела детей в дальнюю комнату и вызвала службу спасения. Когда спасатели зашли в туалет, то обнаружили змею в сонном состоянии: из-за холодов она впала в анабиоз. Змею забрали и увезли в герпетологический клуб центра «Зеленое хозяйство».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Проверили вентиляцию — решетки не сломаны. Значит, питон заполз через унитаз», — сообщили руководитель лаборатории герпетологии клуба по содержанию и разведению экзотических животных общественного центра «Зеленое хозяйство» Олег Рицков в интервью сайту 59.RU. Если хозяин питона не объявится, то он останется на попечении у сотрудников центра.

По мнению эксперта, змея бы могла спокойно прожить пару лет в подвале дома, если бы питалась крысами. «Но если бы выползла на улицу, то погибла при первых же заморозках», — заключил Рицков.

Читайте также
 Роскосмос одним фото раскрыл масштаб пожаров в Сибири
Причину аномальной погоды в России нашли на Урале
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Министр финансов рад возвращению в Эстонию финских алкотуристов
Овечкин рассказал о завершении карьеры
Найдена пригодная для жизни суперземля
Злой кот стал звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Кем звезды мечтали стать в детстве Лолиту не взяли в балерины, а Газманов хотел уйти в море, что даже окончил морское училище
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь