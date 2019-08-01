«Россия — уравновешенная страна, где спецслужбы успешно борются с террором»

Злоумышленников задержали на месте планируемого теракта. Известно, что это двое граждан РФ. Происшествие попало в прессу и широко обсуждается, но является ли оно чем-то «из ряда вон»? Об этом рассказал Сергей Гончаров, почетный Президент ассоциации ветеранов спецподразделения Альфа:
«Никакого особого случая в задержании двух террористов, которые готовили взрывные устройства на территории Татарстана я не вижу. Если внимательно следить за тем, что происходит, то подобные ситуации случаются раз в месяц, а то и чаще, и во всех регионах. Так что это, конечно, не «вопиющий случай». С начала года — это 17-й подобный случай. Если говорить о том, что было до разгрома ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), то статистика будет одна. После разгрома — конечно, другая. Статистика идет в сторону увеличения каких-то проявлений террористической деятельности. И что скрывать, на территории России в том числе.
Но все равно, если посмотреть на ту вакханалию, которая творится в мире в плане борьбы с террором, Россия — спокойная, уравновешенная страна, где наши спецслужбы успешно борются с этим злом. Явного всплеска террористической активности я не наблюдаю.
Если раньше можно было говорить о том, что проблема это ярко доминирует в республиках Северного Кавказа, особенно Дагестана и в тех республиках, где исповедуют ислам, то сейчас я бы не стал говорить о том, что это основной фактор распространения террористической активности. У нас «засвечивались» в этом плане и Питер, и Нижний Новгород, и дальше не буду перечислять. Так что региональной привязки явной сейчас и нет. Активно идет борьба с этим злом на всей территории страны".