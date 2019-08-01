19:35 (мск), источник: Life.ru
В Якутии сломался самолёт Бе-200, вылетевший на тушение лесных пожаров
Борт был специально направлен из Хабаровского
Единственный самолёт Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, сломался и ждёт починки в аэропорту столицы республики. Об этом Лайфу стало известно от источника в МЧС. Всё дело в датчике закрытия створок, который не позволяет отдать команду бакам для сброса жидкости.
Завтра может быть принято решение о вызове в Якутию представителей завода из Таганрога, которые должны провести гарантийный ремонт борта. В противном случае Хабаровский
Отметим, что в
Ранее Лайф сообщал, что глава Якутии ввёл режим ЧС