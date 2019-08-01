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18:58 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае возбудили дело о халатности при ликвидации пожаров

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

Источник: РИА Новости

По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.

В министерстве проходят обыски, устанавливается сумма ущерба.

Пожары в Сибири

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», общая площадь лесных пожаров превышает 2,9 миллиона гектаров. В Красноярском крае горят более миллиона гектаров тайги.

В четырех субъектах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе, умышленный поджог.

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