В Красноярском крае возбудили дело о халатности при ликвидации пожаров

По версии следователей, с 22 марта по 1 августа не принимались меры по ликвидации лесных пожаров, после чего огонь распространился на большую территорию.
В министерстве проходят обыски, устанавливается сумма ущерба.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», общая площадь лесных пожаров превышает 2,9 миллиона гектаров. В Красноярском крае горят более миллиона гектаров тайги.
В четырех субъектах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе, умышленный поджог.