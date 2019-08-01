В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских

«Вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной-постовой службы. Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго», — сказал собеседник агентства.
По его словам, раненый полицейский применил табельное оружие и ликвидировал нападавшего.
«Личный состав УМВД России по ХМАО — Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь», — заключили в пресс-службе.
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