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05:28 (мск), источник: ТАСС

Пять человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Пять человек погибли и 14 пострадали в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

«В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточненным данным, 14 человек пострадали», — говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Там добавили, что в качестве одной из возможных причин ДТП рассматривается усталость водителя. «Сейчас рассматривается одна из версий произошедшего — усталость водителя автобуса», — говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В Госавтоинспекции отметили, что перед аварией при пересечении границы со Ставропольским краем автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». От отдыха 59-летний водитель отказался, установлено, что в результате происшествия он погиб.

В ЕДДС Апанасенковского района, где произошла авария, ТАСС сообщили, что 14 пострадавших направлены в больницу. «[Пострадавших] доставили в больницу, оказывается помощь, кроме этой пока другой информации нет, погибших детей нет», — сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших

В отделении реанимации и интенсивной терапии «Апанасенковской районной больницы имени Н. И. Пальчикова» в свою очередь сообщили, что три человека находятся в реанимации. «Состояние относительно стабильное, [в критическом] никого нет. У нас три человека [взрослых], остальные в хирургическом и детском отделении», — сказал собеседник агентства.

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло 2 августа около 02:30 мск на 420 км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель автобуса по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Предварительно установлено, что автобус двигался из Волгограда в Ставрополь, в салоне находились 23 человека.

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