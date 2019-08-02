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09:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Миллионы гектаров леса в огне: что нужно знать о пожарах в Сибири

Пять фактов о пожарах в российской тайге, дым от которых уже достиг США и Канады.

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В Сибири горит три миллиона гектаров леса. Несмотря на то, что лес горит в основном в труднодоступных и ненаселенных районах, жители соседних городов страдают от смога. Выяснилось, что дым от пожаров в Сибири уже достиг США и Канады.

Еще неделю назад региональные власти заявляли, что тушить этот пожар экономически невыгодно. Теперь ситуацию пытаются исправить МЧС и Минобороны. Что еще нужно знать о пожарах в Сибири — в видео Русской службы Би-би-си.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Лесные пожары в Сибири. Главное
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