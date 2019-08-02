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10:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Россиянке, заказавшей по почте антидепрессант, предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

Екатеринбурженке Дарье Беляевой, заказавшей упаковку антидепрессантов из зарубежной интернет-аптеки, предъявили обвинение в контрабанде, приобретении и хранении наркотиков. По этим статьям ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: GETTY IMAGES

Жительнице Екатеринбурга Дарье Беляевой, заказавшей антидепрессант из зарубежной интернет-аптеки, предъявили обвинение в контрабанде, приобретении и хранении наркотиков. По этим статьям ей грозит до 20 лет лишения свободы.

24-летнюю жительницу Екатеринбурга задержали 8 апреля на выходе из почтового отделения — после получения посылки, в которой находилась одна упаковка антидепрессанта бупропиона. О том, что бупропион может применяться при ее диагнозе — шизотипическом расстройстве личности — Дарья Беляева прочитала в интернете.

Бупропион отсутствует в перечне наркотических средств, подлежащих контролю в России, и до 2016 года даже находился в российском государственном реестре лекарственных средств.
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Однако эксперт таможенной службы, ссылаясь на постановление правительства 2012 года, заключил, что бупропион из-за схожей молекулярной структуры является производным эфедрона — сильного стимулятора центральной нервной системы, запрещенного в большинстве стран, в том числе в России.

Как сообщила Русской службе Би-би-си адвокат Беляевой Ирина Ручко, обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере) и части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере) было предъявлено ее подзащитной 31 июля.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (копия есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что в период до 28 марта 2019 года у Беляевой «возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды», и, реализуя его, она заказала из Польши «30 таблеток, содержащих наркотическое средство эфедрон (меткатинон)».

Из документа следует, что «наркотическое средство» Беляева хранила при себе девять минут.

Общая масса изъятого у нее бупропиона составила 10,6 грамма. Крупным размером эфедрона и его производных признается масса свыше 2,5 грамма.

Следователь настаивает на проведении стационарной психиатрической экспертизы, а защита Беляевой заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования, рассказала Ручко Би-би-си.

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К ходатайству (копия есть в распоряжении Би-би-си) приобщены заключения нескольких специалистов о том, что бупропион не является наркотическим средством, а также ответ фармакологической компании GlaxoSmithKline, в котором говорится, что наркотическое опьянение отсутствует в списке реакций, наблюдаемых при примении препарата.

«Полагаю, имеются все основания для прекращения уголовного дела. Фармакологи, психиатры, наркологи и химики утверждают, что бупропион не наркогенен. Однако при всем преимуществе доказательств стороны защиты, шансы на прекращение преследования, тем не менее, 50 на 50, просто потому, что так работает система», — говорит Ручко.

Беляева в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По словам адвоката, ее состояние «оставляет желать лучшего».

Что такое бупропион

Бупропион — это атипичный антидепрессант. В отличие от часто назначаемых врачами СИОЗС-антидепрессантов, действие которых основано на обратном захвате серотонина, бупропион влияет на дофамин и норадреналин.

Препарат существует на рынке более 30 лет, а в США является четвертым по частоте назначений антидепрессантом — в 2016 году его выписали более 23 млн раз.

В мировой практике бупропион используется при разных формах депрессии, биполярном расстройстве, синдроме дефицита внимания, никотиновой зависимости, а также для усиления действия других антидепрессантов и коррекции вызванных лекарствами сексуальных нарушений.

В России бупропион, производимый британской компанией GlaxoSmithKline, был зарегистрирован в 2010 году под торговым названием Веллбутрин, однако через шесть лет его регистрация была отменена. Как объясняли в GlaxoSmithKline, регистрация была прекращена компанией по коммерческим соображениям.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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