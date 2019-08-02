10:58 (мск), источник: BBC News Русская служба
Россиянке, заказавшей по почте антидепрессант, предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков
Екатеринбурженке Дарье Беляевой, заказавшей упаковку антидепрессантов из зарубежной
Жительнице Екатеринбурга Дарье Беляевой, заказавшей антидепрессант из зарубежной
24-летнюю жительницу Екатеринбурга задержали 8 апреля на выходе из почтового отделения — после получения посылки, в которой находилась одна упаковка антидепрессанта бупропиона. О том, что бупропион может применяться при ее диагнозе — шизотипическом расстройстве личности — Дарья Беляева прочитала в интернете.
Однако эксперт таможенной службы, ссылаясь на постановление правительства 2012 года, заключил, что бупропион
Как сообщила Русской службе
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (копия есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что в период до 28 марта 2019 года у Беляевой «возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды», и, реализуя его, она заказала из Польши «30 таблеток, содержащих наркотическое средство эфедрон (меткатинон)».
Общая масса изъятого у нее бупропиона составила 10,6 грамма. Крупным размером эфедрона и его производных признается масса свыше 2,5 грамма.
Следователь настаивает на проведении стационарной психиатрической экспертизы, а защита Беляевой заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования, рассказала Ручко
К ходатайству (копия есть в распоряжении Би-би-си) приобщены заключения нескольких специалистов о том, что бупропион не является наркотическим средством, а также ответ фармакологической компании GlaxoSmithKline, в котором говорится, что наркотическое опьянение отсутствует в списке реакций, наблюдаемых при примении препарата.
«Полагаю, имеются все основания для прекращения уголовного дела. Фармакологи, психиатры, наркологи и химики утверждают, что бупропион не наркогенен. Однако при всем преимуществе доказательств стороны защиты, шансы на прекращение преследования, тем не менее, 50 на 50, просто потому, что так работает система», — говорит Ручко.
Беляева в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По словам адвоката, ее состояние «оставляет желать лучшего».
Бупропион — это атипичный антидепрессант. В отличие от часто назначаемых врачами
В мировой практике бупропион используется при разных формах депрессии, биполярном расстройстве, синдроме дефицита внимания, никотиновой зависимости, а также для усиления действия других антидепрессантов и коррекции вызванных лекарствами сексуальных нарушений.
В России бупропион, производимый британской компанией GlaxoSmithKline, был зарегистрирован в 2010 году под торговым названием Веллбутрин, однако через шесть лет его регистрация была отменена. Как объясняли в GlaxoSmithKline, регистрация была прекращена компанией по коммерческим соображениям.