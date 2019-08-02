12:26 (мск), источник: RNS
ФСБ предотвратила атаку террористов на военных под Владимиром
ФСБ РФ пресекла деятельность ячейки террористов, которые планировали напасть на воинскую часть во Владимирской области, сообщает
«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», — передает ТАСС сообщение ФСБ.
Против задержанных возбужденно уголовное дело за содействие террористической деятельности. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Отмечается, что руководил террористической ячейки 20-летний житель Владимирской области.