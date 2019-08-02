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12:26 (мск), источник: RNS

ФСБ предотвратила атаку террористов на военных под Владимиром

ФСБ РФ пресекла деятельность ячейки террористов, которые планировали напасть на воинскую часть во Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», — передает ТАСС сообщение ФСБ.

Против задержанных возбужденно уголовное дело за содействие террористической деятельности. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Отмечается, что руководил террористической ячейки 20-летний житель Владимирской области.

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