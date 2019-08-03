09:57 (мск), источник: РИА Новости
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров. По словам очевидцев, потасовку начала женщина, за которую затем заступился мужчина.
На кадрах видно, как двух дерущихся россиян разнимают пятеро других пассажиров.
По данным портала, трех участников конфликта сняли с рейса.