10:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Мутко: Ни один иркутянин, пострадавший от паводка, не получил новый дом
По его словам, в этом виноваты главы поселений и районов, которые тормозят решения по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов.
Об этом Мутко заявил на профильном совещании с главами пострадавших от паводка муниципалитетов Иркутской области, передает РИА Новости.
По его словам, в этом виноваты главы поселений и районов, которые тормозят решения по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов.
Накануне глава РФ Владимир Путин поручил до 15 сентября принять программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате паводка в Иркутской области.
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня — затопило 109 населенных пунктов, погибли 25 человек, семеро пропало без вести.
Через месяц регион накрыла вторая волна паводка, которую спровоцировали проливные дожде, она привела к подтоплению 475 жилых домов в 20 населенных пунктах.