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10:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Мутко: Ни один иркутянин, пострадавший от паводка, не получил новый дом

По его словам, в этом виноваты главы поселений и районов, которые тормозят решения по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов.

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутских властей — ни один пострадавший, чье жилье было признано непригодным после паводка, не получил новый дом.

Об этом Мутко заявил на профильном совещании с главами пострадавших от паводка муниципалитетов Иркутской области, передает РИА Новости.

По его словам, в этом виноваты главы поселений и районов, которые тормозят решения по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов.

Накануне глава РФ Владимир Путин поручил до 15 сентября принять программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате паводка в Иркутской области.

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Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня — затопило 109 населенных пунктов, погибли 25 человек, семеро пропало без вести.

Через месяц регион накрыла вторая волна паводка, которую спровоцировали проливные дожде, она привела к подтоплению 475 жилых домов в 20 населенных пунктах.

Что происходит с жителями Тулуна, которые лишились домов
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27 июля© Ньюстюб
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