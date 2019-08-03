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15:54 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Дело возбуждено против некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) об отмывании порядка одного миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка одного миллиарда рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. “б” ч. 4 ст. 174 УК РФ)», — сказала Петренко.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года «лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков», — уточнила Петренко.

Петренко рассказала, что после этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Следствие устанавливает личности всех участников преступления. Кроме того, следователи намерены найти источники получения преступных денежных средств.

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