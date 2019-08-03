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22:47 (мск), источник: РИА Новости

Во время стрельбы в США погибли как минимум десять человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщила журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы. При этом телеканал KTSM сообщает со ссылкой на источник о 18 жертвах.

Полиция города Эль Пасо заявила о задержании одного из стрелков в торговом центре. Ранее стражи порядка сообщали, что преступников может быть несколько.

«Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр», — сказал представитель местной полиции в эфире Fox.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.

Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.

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