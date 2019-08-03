Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK— Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019
22:47 (мск), источник: РИА Новости
Во время стрельбы в США погибли как минимум десять человек
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщила журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы. При этом телеканал KTSM сообщает со ссылкой на источник о 18 жертвах.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.