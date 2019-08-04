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04:19 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (американский штат Техас) погибли не менее 20 человек, заявил CNN вице-губернатор штата Дэн Патрик.

Источник: AP 2019

В то же время, генеральный прокурор Техаса сообщил в эфире телеканала СNN, что число жертв — от 15 до 20 человек, данные уточняются.

По сообщениям CNN, ранения получили 26 человек, многие из них находятся в критическом состоянии в двух больницах города.

По данным генконсульства РФ в Хьюстоне, граждан России среди пострадавших и погибших нет.

CNN сообщает, что задержанный подозреваемый Патрик Крузиус, 21 год, перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против «иностранного засилия». Официального подтверждения этой информации у телеканала нет.

По различным сообщениям, общее число задержанных колеблется от одного до трех человек.

Стрельба произошла в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista.

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