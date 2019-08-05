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04:35 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.

Источник: РИА "Новости"

«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова, проходит по делу как свидетель», — рассказал собеседник агентства. По его словам, все перечисленные являются гражданскими лицами.

«Жаров получил 19 млн рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — уточнил источник.

Что касается Караматова, именно он, как полагают правоохранительные органы, убедил владельца похищенных денег привезти их в банк, где было совершено разбойное нападение.

«Караматов снимал в банке “Металлург” помещение, и, по версии следствия, именно он убедил потерпевшего привезти такую сумму в кредитное учреждение», — пояснил другой собеседник ТАСС, близкий к следствию.

Как уточнили ТАСС в Щербинском суде Москвы, Жаров был осужден в мае 2016 года к восьми годам колонии строгого режима по аналогичной статье — ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»), апелляционная инстанция сократила ему срок наказания.

«Нападавшие, одетые в камуфлированную форму сине-серого цвета с шевронами “ОМОН”, имея при себе неустановленные предметы, похожие на пистолеты и автомат, которые намеревались использовать в качестве оружия, согласно заранее разработанному плану, рассредоточились по дому, при этом кричали, что они являются сотрудниками милиции и сейчас будут проводить обыск», — следует из приговора.

Караматов также является фигурантом уголовного дела об убийстве основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, которого застрелили в подмосковном Королеве 22 января 2014 года. По этому делу ему вменяется мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Дело о разбое

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей.

Сотрудники полиции были вызваны в момент совершения преступления, однако установить и задержать участников разбойного нападения удалось не сразу.

Ранее фигурантами дела были названы Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Александр Власов. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел», сотрудник столичного УФНС и офицеры управления «К» ФСБ России.

Почти все они либо полностью, либо частично признали причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничают со следствием и погашают ущерб, причиненный потерпевшему.

Кроме того, по материалам дела, ряд фигурантов скрылся на Кавказе, их число пока не установлено.

Ранее в суде стало известно, что капитан Оболенский за участие в разбое получил 4 млн рублей, майор Карелин — 2 млн рублей, а из материалов дела следует, что Маргиев проучил 6,5 млн рублей, а Власов — 19,5 млн рублей. При этом Власов 8,5 млн рублей передал другим фигурантам дела, 7 млн отдал в счет долга, а остальное потратил.

Московский гарнизонный военный суд в понедельник рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить срок ареста и домашнего ареста трех фигурантов дела до 11 ноября, то есть на четыре месяца.

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