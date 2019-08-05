В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — отметил он.
По его словам, МЧС установило, что сухие грозы, которые проходили в регионе, не были главной причиной возгораний.
В свою очередь, и.о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (зоны, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных властей) происходили все-таки из-за сухих гроз.
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.