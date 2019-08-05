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13:09 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной лесных пожаров в Сибири, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.

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«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — отметил он.

По его словам, МЧС установило, что сухие грозы, которые проходили в регионе, не были главной причиной возгораний.

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В свою очередь, и.о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (зоны, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных властей) происходили все-таки из-за сухих гроз.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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2 августа© Ньюстюб
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