22:53 (мск), источник: ТАСС
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное
По данным источника, в результате ЧП погиб один военнослужащий. В Минобороны опровергли данную информацию.
Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра
Взрывной волной выбило окна в жилых домах, осколки повредили машины военных, в одной из них пробило лобовое стекло. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигал 15 км. Огонь уничтожил находившуюся на территории части пожарную технику.
В результате погиб один военнослужащий, сообщил источник в экстренных службах региона. При этом источник в Минобороны опроверг данную информацию.
Пострадали девять человек, в их числе четверо военных. Трое госпитализированы, двое военнослужащих доставлены в больницу с осколочными ранениями. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.
Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря «Сокол» эвакуированы почти 2,6 тыс. человек. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью. Всего из зоны взрывов, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, должны быть эвакуированы порядка 6 тыс. человек.
Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В
Власти района организовали пункты временного размещения, в Ачинске работают три таких пункта. По последним данным администрации города, в пунктах эвакуации разместили более 1,5 тыс. человек.
Власти открыли круглосуточную горячую линию. Она доступна по телефону +7 (39151) 5−40−43. На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю также работает горячая линия:
Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в ЦВО.
К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Минобороны перебросит на место ЧП специальные роботы «Уран-14». Всего в ликвидации пожара задействованы 153 человека и 51 единица техники.
Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.
Создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий взрывов, в Ачинск прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс, он проведет заседание штаба. Военные следователи начали проверку по факту взрывов.
Воздушное пространство над военной частью закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов. Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме.
Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада.
Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе