Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
26Светлое прошлое
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
22:53 (мск), источник: ТАСС

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

По данным источника, в результате ЧП погиб один военнослужащий. В Минобороны опровергли данную информацию.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.

По информации источника в силовых структурах, загорелись две площадки по утилизации, в общей сложности на них находится около 25 тыс. боеприпасов.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах, осколки повредили машины военных, в одной из них пробило лобовое стекло. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигал 15 км. Огонь уничтожил находившуюся на территории части пожарную технику.

Читайте также
Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе

В результате погиб один военнослужащий, сообщил источник в экстренных службах региона. При этом источник в Минобороны опроверг данную информацию.

Пострадали девять человек, в их числе четверо военных. Трое госпитализированы, двое военнослужащих доставлены в больницу с осколочными ранениями. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря «Сокол» эвакуированы почти 2,6 тыс. человек. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью. Всего из зоны взрывов, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, должны быть эвакуированы порядка 6 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей.

Читайте также
Губернатор Красноярского края назвал тяжелой ситуацию со взрывами на складе боеприпасов

Власти района организовали пункты временного размещения, в Ачинске работают три таких пункта. По последним данным администрации города, в пунктах эвакуации разместили более 1,5 тыс. человек.

На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Власти открыли круглосуточную горячую линию. Она доступна по телефону +7 (39151) 5−40−43. На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю также работает горячая линия: +7 (391) 275−16−41.

Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в ЦВО.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Минобороны перебросит на место ЧП специальные роботы «Уран-14». Всего в ликвидации пожара задействованы 153 человека и 51 единица техники.

Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.

Читайте также
Горящий в Красноярском крае военный склад планировали расформировать

Создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий взрывов, в Ачинск прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс, он проведет заседание штаба. Военные следователи начали проверку по факту взрывов.

Воздушное пространство над военной частью закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов. Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме.

Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада.

В Ачинск также отправился первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Во время загрузки произошла ошибка.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Его планировали расформировать до 2022 года.

В районе с горящим складом боеприпасов в Красноярском крае объявлен режим ЧС
Во время загрузки произошла ошибка.
21:57 (мск)© Ньюстюб
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
Умер автор песни «Снег кружится»
Священник рассказал о разговоре с Дарвином и его раскаянии
Футболист сборной Голландии перешел в «Спартак»
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
В Канаде женщина сняла на видео нападение медведя
В Сибири найден могильник рекордной древности
Здоровье
Названа главная опасность алкоголя для мозга Это выяснили австралийские ученые.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
В России появился новый кроссовер: 2 литра за миллион рублей Марка Chery раскрыла цены и комплектации на обновленный кроссовер Tiggo 4, а также объявила о старте продаж
Кино
Внук Андрея Миронова стал ведущим на фестивале В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
52-летняя Николь Кидман беременна 254
Игра "Не узнаю вас в гриме"))) 211
Чувство вины 192
Эмоциональные дети. Как?? 157
Леди
Влюбленные и счастливые: Варум показала новое фото с Агутиным Фанаты назвали звездных супругов образцом для подражания.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь