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16:44 (мск), источник: Интерфакс

Вокруг склада с горящими боеприпасами эвакуируют около тысячи человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Из-за взрывов и пожара на складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края из ближайших населенных пунктов эвакуируют почти тысячу человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

67 человек эвакуируют в Заборке, 430 — в Малом Улуе, 153 человека — в Каменке, а также 257 детей и 66 сотрудников вывозят из летнего лагеря в поселке Сокол.

Кроме того, власти Ачинска, расположенного неподалеку от горящего склада боеприпасов в Красноярском крае, просят жителей подготовиться к эвакуации.

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Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности.

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Ранее военные сообщали, что взрывы начались в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Это случилось в воинской части в поселке Каменка, расположенном в десяти километрах от Ачинска, сообщила телеканалу «Прима» главный редактор ачинской телекомпании «Оса» Наталья Сусанина.

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Врачи сообщили, что в районную больницу поступили два человека с осколочными ранениями. Еще двум пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, рассказал «Интерфаксу» информированный источник и добавил, что среди пострадавших есть один ребенок.

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