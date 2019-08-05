16:44 (мск), источник: Интерфакс
Вокруг склада с горящими боеприпасами эвакуируют около тысячи человек
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU —
67 человек эвакуируют в Заборке, 430 — в Малом Улуе, 153 человека — в Каменке, а также 257 детей и 66 сотрудников вывозят из летнего лагеря в поселке Сокол.
Кроме того, власти Ачинска, расположенного неподалеку от горящего склада боеприпасов в Красноярском крае, просят жителей подготовиться к эвакуации.
Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности.
Ранее военные сообщали, что взрывы начались в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Это случилось в воинской части в поселке Каменка, расположенном в десяти километрах от Ачинска, сообщила телеканалу «Прима» главный редактор ачинской телекомпании «Оса» Наталья Сусанина.
Врачи сообщили, что в районную больницу поступили два человека с осколочными ранениями. Еще двум пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, рассказал «Интерфаксу» информированный источник и добавил, что среди пострадавших есть один ребенок.