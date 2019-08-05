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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова — советника главы «Газпром межрегионгаз», и кузена Руслана, гендиректора компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей от 27 июня оставить без изменения», — огласила судья.

Представители клана Арашуковых останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.

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Защита кузена Арашукова добивалась его освобождения, ссылаясь, в том числе, на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах сказано, что детям рекомендована работа с психологом.

«Подзащитный является заложником неэффективной работы следователей. Его содержание под стражей вызвало моральные и психологические перегрузки у детей, что есть в результатах экспертизы», — заявил адвокат Игорь Стрешенец.

В свою очередь адвокат экс-сенатора Марина Андреева отметила, что следствие не смогло обосновать, зачем Арашукова и дальше держать в СИЗО.

«[Следователи] говорили, что им необходимо время для проведения экспертизы. Однако какие экспертизы должны быть проведены, так и не стало известно», — недовольна она.

Адвокаты отца — Рауля Арашукова в своем выступлении отметили, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны.

«“Газпром” у нас не признан потерпевшим, а моему подзащитному вменяется хищение у “Газпрома”. Тогда он должен здесь присутствовать в качестве потерпевшего», — сказал Владимир Постанюк.

Следователь со своей стороны сообщил, что «ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям».

По ее словам, продлить арест необходимо, поскольку в разных регионах России еще не завершены все необходимые следственные действия (какие именно — не уточняется). Кроме того, полагает он, обвиняемые на свободе смогут угрожать свидетелям.

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