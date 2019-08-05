Мосгорсуд оставил в СИЗО Арашукова, его отца и кузена

«Постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей от 27 июня оставить без изменения», — огласила судья.
Представители клана Арашуковых останутся в СИЗО как минимум до 30 сентября.
Защита кузена Арашукова добивалась его освобождения, ссылаясь, в том числе, на психологическую экспертизу троих детей Руслана Арашукова. В материалах сказано, что детям рекомендована работа с психологом.
«Подзащитный является заложником неэффективной работы следователей. Его содержание под стражей вызвало моральные и психологические перегрузки у детей, что есть в результатах экспертизы», — заявил адвокат Игорь Стрешенец.
В свою очередь адвокат экс-сенатора Марина Андреева отметила, что следствие не смогло обосновать, зачем Арашукова и дальше держать в СИЗО.
«[Следователи] говорили, что им необходимо время для проведения экспертизы. Однако какие экспертизы должны быть проведены, так и не стало известно», — недовольна она.
Адвокаты отца — Рауля Арашукова в своем выступлении отметили, что по делу по-прежнему нет потерпевшей стороны.
«“Газпром” у нас не признан потерпевшим, а моему подзащитному вменяется хищение у “Газпрома”. Тогда он должен здесь присутствовать в качестве потерпевшего», — сказал Владимир Постанюк.
Следователь со своей стороны сообщил, что «ни у следствия, ни у суда не возникало сомнений о причастности Рауфа Арашукова к инкриминируемым преступлениям».
По ее словам, продлить арест необходимо, поскольку в разных регионах России еще не завершены все необходимые следственные действия (какие именно — не уточняется). Кроме того, полагает он, обвиняемые на свободе смогут угрожать свидетелям.