Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах

«Пострадавших несколько, речь идет, предварительно, о 5−8. Никакой угрозы жизни на сегодня, по нашим данным, для них не представляется. Ачинск — большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме того, мобилизованы медицинские силы Красноярска, при необходимости они могут быть выдвинуты сюда», — сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24».
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.