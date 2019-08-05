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18:48 (мск), источник: РИА Новости

Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при взрывах на военном складе в Красноярском крае нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Усс.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадавших несколько, речь идет, предварительно, о 5−8. Никакой угрозы жизни на сегодня, по нашим данным, для них не представляется. Ачинск — большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме того, мобилизованы медицинские силы Красноярска, при необходимости они могут быть выдвинуты сюда», — сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24».

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.

Около тысячи человек эвакуировали вблизи склада с боеприпасами под Ачинском
Во время загрузки произошла ошибка.
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