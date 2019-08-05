18:57 (мск), источник: РИА Новости
Горящий в Красноярском крае военный склад хотели расформировать к 2022 году
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Горящий в Красноярском крае военный склад хотели расформировать к 2022 году, сообщает Минобороны РФ.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
«Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе