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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Горящий в Красноярском крае военный склад хотели расформировать к 2022 году

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Горящий в Красноярском крае военный склад хотели расформировать к 2022 году, сообщает Минобороны РФ.

Источник: AP 2019

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.

«Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года», — говорится в сообщении.

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