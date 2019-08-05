19:05 (мск), источник: RNS
Над местом взрыва в Красноярском крае закрыли воздушное пространство
В Красноярском крае закрыли воздушное пространство над местом взрыва на складе в воинской части, сообщил RNS
«Ограничения введены во всех эшелонах. Первоначально они вводились в радиусе 20 км от места ЧП, сейчас радиус расширен до 30 км», — сообщил RNS Ивашов.
Он уточнил, что в районе Ачинска, где произошел взрыв, проходят 4 воздушные трассы. Авиадиспетчеры госкорпорации помогают воздушным судам обходить зону ограничений.
«Проблем в части организации воздушного движения в указанном районе не возникает. Ограничения будут сохраняться по ситуации», — добавил Ивашов.
Ранее РЖД сообщили об ограничении движения поездов на участке Ачинск-2 — Назарово под Красноярском
На участке
5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра
Личный состав склада был эвакуирован, в настоящее время МЧС проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Мэр Ачинска сообщил, что к эвакуации готовят и жителей города: около 11 тысяч человек. При этом уже около 1 тысячи человек самостоятельно эвакуировались из близлежащих к воинской части сел.
Министр обороны Сергей Шойгу отправил своего заместителя Дмитрия Булгакова, чтобы организовать оперативную ликвидацию возгорания. Кроме того, на место инцидента отправился первый замглавы МЧС Александр Чуприян.