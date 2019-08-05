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19:05 (мск), источник: RNS

Над местом взрыва в Красноярском крае закрыли воздушное пространство

В Красноярском крае закрыли воздушное пространство над местом взрыва на складе в воинской части, сообщил RNS пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничения введены во всех эшелонах. Первоначально они вводились в радиусе 20 км от места ЧП, сейчас радиус расширен до 30 км», — сообщил RNS Ивашов.

Он уточнил, что в районе Ачинска, где произошел взрыв, проходят 4 воздушные трассы. Авиадиспетчеры госкорпорации помогают воздушным судам обходить зону ограничений.

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«Проблем в части организации воздушного движения в указанном районе не возникает. Ограничения будут сохраняться по ситуации», — добавил Ивашов.

Ранее РЖД сообщили об ограничении движения поездов на участке Ачинск-2 — Назарово под Красноярском из-за взрывов на складах воинской части. Поезд № 67/68 Абакан-Москва будет остановлен по ст. Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск. Обратный поезд Москва-Абакан был остановлен по станции Ачинск-1 и в настоящее время отправлен в Абакан измененным маршрутом через Красноярск.

На участке Абакан-Ачинск также будет назначен дополнительный поезд.

5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) начался пожар. Возгорание произошло в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, что привело к взрывам. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, горят две площадки, на которых находится около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм.

Личный состав склада был эвакуирован, в настоящее время МЧС проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Мэр Ачинска сообщил, что к эвакуации готовят и жителей города: около 11 тысяч человек. При этом уже около 1 тысячи человек самостоятельно эвакуировались из близлежащих к воинской части сел.

Министр обороны Сергей Шойгу отправил своего заместителя Дмитрия Булгакова, чтобы организовать оперативную ликвидацию возгорания. Кроме того, на место инцидента отправился первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

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